وزير الاتصالات يعلن البدء فى تنفيذ "مشروع أحمس" لتقديم خدمات متعددة عبر منصة واحدة

كتبت هبة السيد

أعلن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البدء في التعاقد مع شركات لتنفيذ مشروع "أحمس" الذي يستهدف إعادة هيكلة الإجراءات والتطبيقات فى الجهات الحكومية، لتقديم خدمات متعددة الجهات عبر منصة واحدة، موضحاً أن المشروع مرتبط بكل مراحل الأحداث الحياتية لكل مواطن منذ الميلاد والتعليم والعمل إلى تلقى العلاج والإحالة إلى المعاش وحتى الوفاة والميراث وانتقال أملاكه.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت في تصريحات صحفية على هامش حفل سحور الشركة المصرية للاتصالات we، أنه تم تقسيم كل الخدمات الحكومية إلي حوالي 12 إلى 13 منصة بالمشروع مثل التعليم، العمل، الصحة، حيث تم التعاقد على منصتين، الأولى للحماية الاجتماعية يندرج تحتها على سبيل المثال التموين والمجتمع المدني ووزارة التضامن والشباب والرياضة، والثانية منصة تتعلق بخدمات العمل، وجاري التعاقد على منصة ثالثة خاصة بكل ما يتعلق بالشركات.

وأشار وزير الاتصالات إلى وضع جدول زمني لإتمام أول منصتين، ثم التعاقد على باقي المنصات تباعا بعد عيد الفطر المبارك.