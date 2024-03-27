وزير الاتصالات: قطاع الاتصالات الأعلى نموًا حتى فى سنوات الجائحة

كتبت هبة السيد

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة، ولم ينخفض خلال الثلاث سنوات الماضية عن 16% حتى في سنوات الجائحة الصعبة، ما يعد إنجازاً للقطاع وفي نفس الوقت مسؤلية.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت في تصريحات صحفية على هامش حفل سحور الشركة المصرية للاتصالات we، أن نسبة النمو المرتفعة والمستمرة تعكس إدراك كل قطاعات الدولة لأهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأنه بالفعل قاسم مشترك ولا يوجد قطاع في الدولة يستطيع أن ينهض أو يحقق تنمية حقيقية دون أن يرتكز بشكل أساسي ورئيسي على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبلغ معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نحو 16.3% فى العام المالى 2022/2023؛ ليصبح القطاع هو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية.

حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إيرادات بلغت 315 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بنسبة نمو حوالى 75%.

نمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 6.2 مليار دولار خلال عام 2023 صعودا من 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة نمو 26%.



