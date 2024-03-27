وزارة العدل تعلن استحداث 69 فرع توثيق جديد فى 2023

كتب إبراهيم قاسم

كشف التقرير السنوي الصادر عن وزارة العدل، لرصد مؤشرات الأداء لقطاعات الوزارة المختلفة في عام 2023، عن قيام الوزارة باستحداث 69 فرع توثيق جديد تابع للشهر العقارى والموزعة كالتالى 13 في القاهرة و9 بالجيزة و7 بالدقهلية و7 بالإسكندرية و7 بالشرقية و4 بالبحيرة و3 بسوهاج وفرعين في كل من محافظات جنوب سيناء وبنى سويف ومرسى مطروح والمنوفية وفرع واحد في كل من المنيا والبحر الأحمر والفيوم والغربية ودمياط وقنا والاسماعيلية وأسيوط وأسوان وكفر الشيخ والقليوبية.



فروع التوثيق المستحدثة

وبلغت إجمالي عدد مشروعات رفع الكفاءة وفروع التوثيق المستحدثة الخاصة بالشهر العقاري 110 مشروع بينها 46 مشروع في الوجه البحري، و21 مشروع بالوجه القلبى و 34 مشروع بمحافظات المنطقة المركزية، و9 مشروعات بمدن القناة وسيناء.



البنية التحتية لفروع التوثيق المستحدثة

وكانت وزارة العدل تمكنت وفقا لمؤشرات الأداء في الرقمنة من تحقيق العديد من الإنجازات حيث بلغ عدد الدعاوى التي تم إقامتها عن بعد بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية 7781 دعوى، بينما بلغ عدد المحاكم ومأمورياتها التي تم ميكنة العمل الإداري بها من خلال المكاتب الامامية 26 محكمة، فيما تم ارشفة القضايا المدنية بنسبة 100% في عدد 6 محاكم.

كما تم تطبيق نظام رقمنة المحاكم المدنية في 17 محكمة ومأمورية، وتم تشغيل 11 وحدة إصدار محررات وزارة العدل عن بعد، بجانب تشغيل 31 مركز لخدمات مصر المتنقلة و16 محكمة مفعل بها مشروع ميكنة دورة عمل المطالبات القضائية.

وبلغ عدد فروع التوثيق التي تعمل خلال الفترة المسائة من الساعة 5 وحتى 9 مساء نحو 90 فرع توثيق، وبلغت عدد المعاملات الصادرة عن كافة فروع التوثيق التابعة للشهر العقارى خلال الفترة المسائية من الساعة 5 وحتى 9 مساء نحو 870383 معاملة.

وبلغت عدد فروع التوثيق المستحدثة نحو 69 فرع توثيق، بينما بلغ عدد المستفيدين من تطبيق الهاتف المحمول "أرغب في عمل توكيل" ما يقرب من 683066 مستفيد.

وفازت 3 فروع توثيق بجائزة مصر للتميز الحكومى.

ورصد تقرير مؤشرات الأداء فيما يخص تمكين المرأة أنه تم ولأول مرة تعيين قاضية رئيس محكمة ابتدائية وذلك بمحكمة حلون الابتدائية، ولأول مرة تم تشغيل قاضية رئيس لمحكمة القاهرة الاقتصادية، بجانب تعيين 11 قاضية على منصة القضاء العادى، ولأول مرة تعيين قضائية مساعدا لرئيس محكمة ابتدائية وذلك بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية.