وزارة العدل: اجراء 870383 معاملة بفروع التوثيق المسائية خلال عام 2023

كتب إبراهيم قاسم

أعلنت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، تقريرها السنوي لعام 2023 والذى يرصد أبرز مؤشرات الأداء في قطاعات وزارة العدل وذلك فى العديد من المجالات ومن أهممها في رقمنة العدالة.

وبلغ عدد فروع التوثيق التي تعمل خلال الفترة المسائة من الساعة 5 وحتى 9 مساء نحو 90 فرع توثيق، وبلغت عدد المعاملات الصادرة عن كافة فروع التوثيق التابعة للشهر العقارى خلال الفترة المسائية من الساعة 5 وحتى 9 مساء نحو 870383 معاملة.

وبلغت عدد فروع التوثيق المستحدثة نحو 69 فرع توثيق، بينما بلغ عدد المستفيدين من تطبيق الهاتف المحمول "أرغب في عمل توكيل" ما يقرب من 683066 مستفيد، وفازت 3 فروع توثيق بجائزة مصر للتميز الحكومى.

وكان التقرير السنوى لمؤشر الأداء بوزارة العدل كشف عن أن عدد الدعاوى التي تم إقامتها عن بعد بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية 7781 دعوى، بينما بلغ عدد المحاكم ومأمورياتها التي تم ميكنة العمل الإداري بها من خلال المكاتب الامامية 26 محكمة، فيما تم ارشفة القضايا المدنية بنسبة 100% في عدد 6 محاكم.

كما تم تطبيق نظام رقمنة المحاكم المدنية في 17 محكمة ومأمورية، وتم تشغيل 11 وحدة إصدار محررات وزارة العدل عن بعد، بجانب تشغيل 31 مركز لخدمات مصر المتنقلة و16 محكمة مفعل بها مشروع ميكنة دورة عمل المطالبات القضائية.