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وزارة الأوقاف تفتح التقدم لمسابقة العمال الجديدة 2024 يوم الثلاثاء القادم

الأربعاء، 27 مارس 2024 10:49 ص
وزارة الأوقاف تفتح التقدم لمسابقة العمال الجديدة 2024 يوم الثلاثاء القادم وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الأوقاف بدء التقدم لمسابقة العمال الجديدة 2024 م على الموقع الرسمي للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على الرابط التالي:


https://jobs.caoa.gov.eg ، بدءًا من يوم الثلاثاء القادم 2 / 4 / 2024 م بالضوابط التالية:


1.  أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية.


2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.


3. ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.


4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.


5. أن يكون المتقدم من الذكور.


6. ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاما في تاريخ نشر الإعلان.


7. أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل إعدادية عامة أو أزهرية فقط (سيتم رفض طلب المتقدم حال ثبوت حصوله على مؤهل أعلى أو أقل من المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة).


8. أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.


9. أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الوزارة طالبة الإعلان .


10. اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.


11. يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقاً للثابت ببطاقة الرقم القومي.


12. سداد مبلغ مقداره (26) جنيهاً (ستة وعشرون جنيهاً فقط لا غير) لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بأحد فروع البنوك الآتية :- (البنك الأهلي المصري – بنك مصر – بنك القاهرة) والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 0781200/450/9 حـ/ حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية، بخلاف مصروفات الإيداع، على أن يكون تاريخ الإيصال لاحق لتاريخ نشر الإعلان والتأكيد على أن يذكر به اسم المتقدم.







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