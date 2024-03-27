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من إجمالي مساعدات قدرها 390 طنًّا..

وزارة الأوقاف: تسليم 1.5 طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام لأهالى غزة

الأربعاء، 27 مارس 2024 11:18 ص
وزارة الأوقاف: تسليم 1.5 طن لحوم من مشروع صكوك الإطعام لأهالى غزة مساعدات وزارة الاوقاف
كتب لؤى على

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أعلنت وزارة الأوقاف المصرية تجهيز ( 1.5 طن ) لحوم من مشروع صكوك الإطعام صباح اليوم 27 مارس 2024م لتسيمها لأهالينا في غزة، وذلك عبر الهلال الأحمر بمحافظة شمال سيناء، ليصل إجمالي ما تم تقديمه من الأوقاف لأهالي غزة 70 طنًا من لحوم الإطعام و 320 طنًّا من السلع الغذائية، فضلًا عن ثلاثين مليون جنيه تم تنفيذها بمعرفة تحيا مصر، وستين مليون جنيه تم تقديمها في صورة سلع غذائية سابقًا؛ ليصل إجمالي ما قدمته الأوقاف المصرية لأهالي غزة من مساعدات عينية أكثر من مائة وعشرة ملايين جنيه في صورة مساعدات غذائية.

 







غزة

فلسطين

الاوقاف

وزارة الاوقاف




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