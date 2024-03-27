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هيئة الدواء تقدم نصائح هامة لمرضى القولون العصبى في رمضان.. تفاصيل

الأربعاء، 27 مارس 2024 01:04 م
هيئة الدواء تقدم نصائح هامة لمرضى القولون العصبى في رمضان.. تفاصيل نصائح لمرضى القولون العصبى في رمضان
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية عن مجموعة من النصائح الهامة لمرضى القولون العصبى وذلك لتجنب أى مشكلات صحية.

وبحسب هيئة الدواء المصرية شملت النصائح النقاط التالية:

تناول الأغذية الغنية بالألياف.

- تناول الكثير من السوائل.

- تجنب الأكل في وقت متأخر من الليل.

- تناول الوجبات بطريقة معتدلة مع الجلوس أثناء تناولها ومضغ الطعام جيدًا-

- تجنب الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام

- تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات.

مرضى القولون العصبى في رمضان
نصائح لمرضى القولون العصبى في رمضان






هيئة الدواء

القولون العصبى

مرضى القولون العصبى

ممارسة الرياضة



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