هيئة الدواء تقدم نصائح هامة لمرضى القولون العصبى في رمضان.. تفاصيل

كشفت هيئة الدواء المصرية عن مجموعة من النصائح الهامة لمرضى القولون العصبى وذلك لتجنب أى مشكلات صحية.
وبحسب هيئة الدواء المصرية شملت النصائح النقاط التالية:
تناول الأغذية الغنية بالألياف.
- تناول الكثير من السوائل.
- تجنب الأكل في وقت متأخر من الليل.
- تناول الوجبات بطريقة معتدلة مع الجلوس أثناء تناولها ومضغ الطعام جيدًا-
- تجنب الأطعمة التي تحتوي على الجلوتين
- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام
- تجنب الأطعمة التي تسبب الغازات.
نصائح لمرضى القولون العصبى في رمضان
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة