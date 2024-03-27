هنا حارة المقدم.. أقدم حارة فى المنيا فى صناعة الستائر والتنجيد.. فيديو

المنيا-حسن عبد الغفار

أجرى تليفزيون اليوم السابع، جولة داخل أحد أقدم شوارع مدينة المنيا، وهو شارع المقدم، ذلك الشارع الذى يضم مهن أوشكت على الانقراض، مثل مهنة المنجد والترزى البلدى وصانع الستائر، تلك المهن بتواجه تحد كبير مع التطور، غير أنها مازالت محتفظة بجمالها.

وقال عم محمد الصياد الترزى: "أنا موجود فى الشارع منذ 50 سنة هنا فى هذا المحل وهذا الشارع، ونحن 3 أصدقاء نعمل منذ زمن طويل معا، كل واحد منا مخصص بشيئ فى صناعة الجلباب البلدى".



وأضاف أن شارع المقدم أحد اقدم الشوارع بالمحافظة وهو متفرع من أهم شارع بالمدينة وهو شارع التجارة وشارع العطارين وهما من أهم الشوارع، وفى شارع المقدم لا يوجد عاطل هناك مهن مختلفة وإن كانت تبدو للبعض بسيطة غير أنها مهمة ومازالت تحتفظ بجمالها، مثل مهنة التنجديد وصناعة المراتب وصناعة الستائر وتجهيزها، وغيرها من المهن المهمة التى يعمل بها الكبار والشباب ممن يريدون التعلم.