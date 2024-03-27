نقيب السكة الحديد يعلن صرف منحة عيد الفطر بقيمة 750 جنيهاً للعاملين

كتبت آية دعبس

أعلن عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة لسكك حديد مصر ومترو الأنفاق، أن المهندس كامل الوزير وزير النقل، قد وافق على صرف 750 جنيه منحة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة والعمالة الموسمية، بنظام الـ 55 يوم بمناسبة عيد الفطر المبارك .

وأشار فكرى، إلى أن منحة عيد الفطر سيستفيد منها كافة العاملين الذين يقترب عددهم من 60 ألف عاملا، حيث اعتاد العاملون على صرف هذه المنحة فى الأعياد.

وتقدم مجلس النقابة العامة برئاسة عبد الفتاح فكري ، بخالص الشكر والتقدير للفريق كامل الوزير وزير النقل.

من ناحية أخرى، تشير الحسابات الفلكية، إلى أن آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وغرة شهر شوال 1445 فلكيا الأربعاء 10 أبريل أول أيام عيد الفطر المبارك.



