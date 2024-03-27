اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مارس 2024 01:56 م
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نائب محافظ سوهاج: إجمالى المعاملات المنتهية للمواطنين بلغت 88.5%

الأربعاء، 27 مارس 2024 12:41 م
نائب محافظ سوهاج: إجمالى المعاملات المنتهية للمواطنين بلغت 88.5% جانب من الإجتماع
سوهاج عمرو خلف

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ترأس  أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، الاجتماع الدوري للجنة الفنية لمتابعة سير عمل المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك للمتابعة والوقوف على أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية، بحضور الدكتور محمد السيد رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.

واستعرض نائب المحافظ خلال الاجتماع التقرير السنوي لوزارة التنمية المحلية، مشيرا إلى أهمية تلافي ملاحظات التقرير، كما استعرض أهم ما جاء بالتقرير، حيث بلغت إجمالي المعاملات المنتهية للمواطنين بسوهاج، 185207 بنسبة إنجاز بلغت 88.5%، مؤكدا على ضرورة متابعة الطلبات المتأخرة، والانتهاء من أعمال الكم المتراكم.

وأكد " القاضي " على أهمية تذليل أية معوقات، ورفع كفاءة العمل بالتنسيق مع باقي الإدارات، ومتابعة أداء العاملين بالمراكز التكنولوجية، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة بمنظومة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بشكل مستمر .

 







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المراكز التكنولوجية

التنمية المحلية




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