اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2024 02:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

نائب رئيس حركة فتح: زيارتنا لمصر تأتى فى لحظة استثنائية بتاريخ قضية فلسطين

الأربعاء، 27 مارس 2024 01:42 م
نائب رئيس حركة فتح: زيارتنا لمصر تأتى فى لحظة استثنائية بتاريخ قضية فلسطين الجامعة العربية - أرشيفية
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العلول، إن زيارة الوفد الفلسطيني يقوم بزيارة مصر خلال فترة استثنائية للغاية، موضحا أن اللقاء مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط تناول العديد من القضايا الهامة خلال الفترة الراهنة.

وأضاف العلول، أن الوفد سوف يستمر في مصر خلال اليومين القادمين للقاء مسؤولين مصريين وزيارة المستشفيات التى تحتضن المصابين الفلسطينيين.

وأوضح أن الوفد طلب من الأمين العام للجامعة العربية الحصول على دعم خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن الجامعة العربية تتابع كافة التطورات المرتبطة بقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بوقف إطلاق النار.

وشدد على أن إصرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يعكس مسارين أولهما الاحتفاظ بسلطته، بينما يقوم المسار الآخر على رفضه لحل الدولتين، عبر تقويض اي أفق سياسي في هذا الاطار وذلك بالرغم من الاتجاه الدولي الداعم لهذا اتجاه.

 







الجامعة العربية

أحمد أبو الغيط

مصر

فلسطين




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة