نائب رئيس حركة فتح: زيارتنا لمصر تأتى فى لحظة استثنائية بتاريخ قضية فلسطين

بيشوى رمزى

قال نائب رئيس حركة فتح محمود العلول، إن زيارة الوفد الفلسطيني يقوم بزيارة مصر خلال فترة استثنائية للغاية، موضحا أن اللقاء مع الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط تناول العديد من القضايا الهامة خلال الفترة الراهنة.

وأضاف العلول، أن الوفد سوف يستمر في مصر خلال اليومين القادمين للقاء مسؤولين مصريين وزيارة المستشفيات التى تحتضن المصابين الفلسطينيين.

وأوضح أن الوفد طلب من الأمين العام للجامعة العربية الحصول على دعم خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن الجامعة العربية تتابع كافة التطورات المرتبطة بقرار مجلس الأمن الدولي الخاص بوقف إطلاق النار.

وشدد على أن إصرار رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يعكس مسارين أولهما الاحتفاظ بسلطته، بينما يقوم المسار الآخر على رفضه لحل الدولتين، عبر تقويض اي أفق سياسي في هذا الاطار وذلك بالرغم من الاتجاه الدولي الداعم لهذا اتجاه.