ميناء بورسعيد السياحى يستقبل 364 سائحا على متن سفينة سياحية

بورسعيد - محمد عزام

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن استقبال ميناء بورسعيد السياحى، السفينة السياحية HAMBURG القادمة من ميناء العقبة وعلى متنها 233 سائحا و131 من أفراد طاقم البحارة من مختلف الجنسيات، ضمن رحلات سياحة "اليوم الواحد" ومن المقرر أن يصعد على متن السفينة 79 سائح قادمين من مدينة السويس.

وأوضحت المنطقة الاقتصادية في بيانها، أنه يتم تنظيم رحلات داخلية للسائحين للتعرف على معالم مدينة بورسعيد، والسير فى شوارعها، وقد غادرت السفينة الميناء لاستكمال رحلتها البحرية إلى قبرص.



تم بناء هذه السفينة السياحية عام 1997 فى ألمانيا مملوكة لشركة كونتى، يسمح جسمها الصغير نسبيا بعبور البحيرات العظمى فى أمريكا الشمالية وتبلغ سرعتها 16 عقدة، وتتكون من 6 طوابق تتسع لأكثر من 420 راكب و170من طاقم البحارة وبها أماكن للترفيه ونادى رياضى ومسبح.

وفى هذا الصدد، تم التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالميناء لتسهيل عملية دخول السفينة إلى الميناء وتسهيل حركة صعود الركاب من وإلى الرصيف.

يأتى ذلك فى إطار حركة تنشيط السياحة البحرية مما يعكس ثقة التوكيلات الملاحية فى موانئ المنطقة الاقتصادية المطلة على البحرين المتوسط والأحمر وجاهزيتها لاستقبال جميع أنواع السفن السياحية.



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المركب السياحي



المركب في بورسعيد_1



خلال رسو المركب



