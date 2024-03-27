اليوم السابع
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مصرع 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الإقليمى

الأربعاء، 27 مارس 2024 02:45 م
مصرع 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم على الطريق الإقليمى حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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لقى 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرين فى حادث تصادم مروع بين عدة سيارات على الطريق الإقليمى اليوم الأربعاء، وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث  تصادم عدة سيارات ملاكي مع سيارة ميكروباص بالطريق الإقليمي، فى الاتجاه القادم من العاصمة اتجاه حلوان بعد نزلة السخنة، ووجود وفيات ومصابين، وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة الى  موقع الحادث.

وتقوم سيارات الإسعاف بنقل الجثامين والمصابين إلى المستشفيات، فيما يقوم رجال المرور برفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 







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