مصرع 3 أشخاص وإصابة 10 فى حادث تصادم سيارتين بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

لقى 3 أشخاص مصرعهم، بينما أصيب 10 آخرين في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل، بحري كوبري المحور بنزه قرار، على طريق أسيوط الزراعي في محافظة أسيوط.

كان اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد وقوع تصادم بين سيارتين وبالإنتقال والإسعاف تبين صحه البلاغ.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص تم نقل جثتي محمد. ح. م، وبيتر. إ. ع، 29 عاما، إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزى، وتم نقل الجثة الثالثة إلى مشرحة مستشفى القوصية المركزي.



وأصيب 10 آخرين هم مرينا. م. ي، 29 عاما، مرينا. ج. ص. ح، 30 عاما، يوستينا. ج. م، 29 عاما، مصطفى. م. ح، 27 عاما، محمد. ك. ا. ح، 30 عاما، أحمد. ن. ض. ا، 28 عاما، ريم. أ. ش. م، 3 أعوام، نهى. م. ع. ا، 26 عاما، هاجر. أ. ا، 24 عاما، محمد. س. ح، 31 عاما، وتم تحويلهم جميعا إلى مستشفى أسيوط الجامعى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

وحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.