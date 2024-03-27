مصرع شاب اثر انقلابه بموتوسيكل على طريق نوب طريف بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

لقى شاب في العقد الثالث من عمره، مصرعه، إثر انقلاب موتوسيكل خاصته، فى طريق نوب طريف مركز السنبلاوين، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين تحت تصرف النيابة العامة.



وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة السنبلاوين، بوصول بلاغ من ادارة تأمين المستشفى بوصول جثمان شاب في العقد الثالث، جثه هامدة ادعاء انقلاب موتوسكيل كان يقوده.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين، لمكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع الشاب عبدالغني عادل عبدالحميد، 28 عاما، مقيم قرية نوب طريف مركز السنبلاوين نتيجة انقلابه بموتوسيكل كان يقوده.

تم نقل جثمانه لمشرحة مستشفى السنبلاوين، ووضعه ثلاجة حفظ الموتي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات.