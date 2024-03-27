مصادرة 17 طن دقيق بلدى مدعم قبل تهريبه لسوق السوداء بحملات رقابية بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 17 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بنطاق مركز الزقازيق، في إطار تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

شنت مديرية تموين الشرقية حملة بناء على المعلومات الواردة بوجود مخزن دقيق باحدي قرى مركز الزقازيق والذي يقوم بتجميع كميات كبيرة من الدقيق البلدي استخراج 87.5% بغرض اعادة نخلة وتدويره في شكاير بيضاء ليتم بيعة للمخابز السياحية علي انه دقيق فاخر فتم تشكيل حمله مكبره برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة عاطف مرقص كبير مفتشي المديريه برفقة حملة قطاع وسط ابوطالب صلاح الدين ومجدي فرج و مصطفى الشحات وتم التوجه للمكان المشكو في حقه وبمداهمة المكان تم ضبط كمية من الدقيق البلدى قدرها 352 شيكارة دقيق بلدي استخراج 87.5% زنة الشيكارة 50كجم باجمالي كمية 17 طن، والذي يصرف للمخابز البلدية بنظام الحصص لانتاج خبز بلدي مدعم يصرف للمواطنين بموجب البطاقات التموينية وتم مصادرة المضبوطات ونقلها الي مطحن ناصر علي ذمة المحضر المحرر برقم 8778 لسنة 2024جنح مركز الزقازيق وتم عرض المحضر علي النيابة العامة.



جانب من المضبوطات (1)