مشهد خيالى.. تحليق رحلات البالون غرب الأقصر مع لحظات شروق شمس 17 رمضان

الأقصر - أحمد مرعى

رصد تليفزيون اليوم السابع، خلال بث مباشر من كورنيش النيل فى مدينة الأقصر، لحظات شروق شمس يوم 17 من شهر رمضان المبارك، وسط أجواء ونسمات الصباح الشتوية الدافئة.

ومع شروق الشمس حلقت فى سماء البر الغربى بمحافظة الأقصر، رحلات البالون الطائر، الرحلة السياحية الأبرز فى الصباح الباكر، والتى يتوافد عليها السائحون من حول العالم ليستمتعوا بالرحلة منذ بدايتها فجراً.

وكان قد قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا لشعائر صلاة الفجر داخل مسجد الرحمن بوسط مدينة الأقصر، وذلك فى اليوم السابع عشر من شهر رمضان المبارك، حيث تم رفع أذان الفجر داخل المسجد الأشهر فى الشعائر الدينية والرمضانية فى الأقصر.

ويتوافد على مسجد الرحمن المئات من أبناء الأقصر فى صلاة التراويح للاستمتاع بالأجواء الروحانية داخله طوال شهر رمضان المبارك، وسط أجواء مبهجة وفرحة بين المواطنين بقدوم الشهر الكريم، ويؤم الأهالى فى المسجد الأشهر بمدينة الأقصر، الشيخ محمد عبد الرسول العوامى بصوته العذب فى صلاة التراويح والقيام طوال شهر رمضان المبارك.