"مسافة السكة" فيلم قصير بطولة أحمد عبد الحميد وبتوقيع لؤى السيد

علي الكشوطي

كشف الفنان أحمد عبد الحميد عن تفاصيل دوره في فيلمه الأخير "مسافة السكة"، الذي يتم تصويره حاليًا استعدادًا لعرضه الشهر المقبل.

وأوضح أحمد عبد الحميد في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الفيلم عبارة عن عمل درامي قصير مدته نصف ساعة، يحكي قصة شابة تواجه العديد من المشاكل والإحباطات في عملها وحياتها الشخصية، وتنطلق أخيرًا إلى مكان بعيد لتبدأ من جديد.

وأضاف عبد الحميد أن ذروة الأحداث تبدأ برحلة فتاة إلى تغيير حياتها، والتي تواجه خلالها العديد من الأحداث والتحديات التي تقلب حياتها رأساً على عقب، حتى نهاية الفيلم بمشهد مفاجئ صدم الكثيرين.

وأعرب الفنان الشاب عن أمله في أن يحظى الفيلم القصير بتقدير الجمهور والنقاد العرب بعد عرضه، ورغبة صناع العمل الفني بالمشاركة في مختلف المهرجانات المحلية والعربية.

الفيلم من بطولة عدد كبير من الفنانين الشباب من خريجي معهد السينما، منهم شوقي السماك وإبراهيم الدنيري وياسر جمال وهدى محمود، ومن إخراج وتأليف لؤي السيد.