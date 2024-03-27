مراكز فحص ما قبل الزواج بالدقهلية تستقبل 1744 مواطنا منذ 10 رمضان حتى الآن

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن عدد المترددين على على مراكز فحص ماقبل الزواج بلغ 1761 حالة وذلك ابتداء من 10 - 16 رمضان حيث تم استخراج 1525 شهادة.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة عبير عبد الغنى وكيل المديرية للطب الوقائى، والدكتورة لمياء سلامه مدير عام الطب الوقائى، والدكتور إيمان سلامة مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة،

وكانت صحة الدقهلية، قد أعلنت عن تقديم خدمات فحص ماقبل الزواج خلال شهر رمضان من خلال 19 مركزًا على مستوى المحافظة تبدأ من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 2 ظهرا فى حين يتم تشغيل الخدمة فى الفترة المسائية من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 10.30 مساءً.

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة بمد مواعيد العمل الوحدات الصحية التابعة لمبادرة فحص المقبلين على الزواج خلال شهر رمضان المبارك.

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