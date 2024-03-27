محكمة تونسية تقضى بإعدام 4 متهمين فى قضية اغتيال السياسى شكرى بلعيد

تونس (أ ش أ)

قصت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، بإعدام أربعة متهمين فى قضية اغتيال السياسى شكرى بلعيد.

وقضت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بقضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية فى تونس بالإعدام بحق أربعة متهمين وبالسجن مدى الحياة بحق متهمين اثنين آخرين وذلك بتهمة الضلوع فى اغتيال السياسى شكرى بلعيد فى 6 فبراير 2013.

وأوضح المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالسلك القضائي لمكافحة الإرهاب أيمن شطيبة وفقا لوكالة الأنباء التونسية أن المحكمة أدانت 23 شخصا في قضية اغتيال بلعيد، وأصدرت أحكاما بالسجن تتراوح بين عامين إلى 120 عاما بحق متهمين آخرين.

ولم يحدد شطيبة المتهمين الذين أدانتهم المحكمة بعقوبة الإعدام والسجن مدى الحياة.