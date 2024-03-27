محافظ جنوب سيناء يلتقى مدير الخطوط السعودية بشرم الشيخ

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، مساء اليوم الثلاثاء، عبد الملك المسفر مدير الخطوط الجوية السعودية بشرم الشيخ، وذلك في إطار تنشيط السياحة العربية الوافدة الي شرم الشيخ.

تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون وزيادة السياحة العربية وخاصة السعودية الي مدينة شرم الشيخ.

وأشار مدير الخطوط السعودية بشرم الشيخ إلي وجود رحلة يوميا من جدة إلى شرم الشيخ، وتصل إلي أربع رحلات يوميا خلال المواسم والأعياد، ومن المنتظر زيادتها، وأعرب عن سعادته بلقاء محافظ جنوب سيناء، مؤكدا العلاقات الودية والحب والإخاء بين البلدين، كما هنأ محافظ جنوب سيناء علي حصوله علي جائزة رجل العام "AFASU" الذهبية كأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم "رجل العام"، وحصول مدينة شرم الشيخ علي جائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، من الإتحاد الإفريقي الآسيوي.

حضر اللقاء اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء محمود السولية مستشار المحافظ لشئون المحليات، ورجل الأعمال ياسر أبو الزين.