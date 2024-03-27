اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مارس 2024 02:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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كوريا الجنوبية: مستشفيات كبرى تبدأ إغلاق أجنحتها بسبب استمرار إضراب الأطباء

الأربعاء، 27 مارس 2024 12:55 م
كوريا الجنوبية: مستشفيات كبرى تبدأ إغلاق أجنحتها بسبب استمرار إضراب الأطباء الرئيس الكورى الجنوبى يون سيوك-يول
سول (أ ش أ)

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أغلقت المستشفيات الكبرى فى كوريا الجنوبية عددا من أجنحتها الرئيسية مؤقتا بسبب استمرار إضراب الأطباء المتدربين عن العمل.

وذكر تلفزيون شبكة الصين الدولية (سى جى تى إن) أن المستشفيات الكبرى في العاصمة سول اضطرت إلى إغلاق الكثير الأجنحة معظمها مختص بالطوارئ والعلاج الكيميائي والإشعاعي، كما تعاني المستشفيات الخمس الكبرى مجتمعة من خسائر يومية قيمتها 750 ألف دولار أمريكي.

ويشارك أكثر من 90% من الأطباء المتدربين البالغ عددهم 13 ألفا في الإضراب اعتراضا على خطط الحكومة لرفع عدد المقبولين في كليات الطب بألفي طالب بدءا من العام المقبل، قائلين إن ذلك سيؤدي إلى تناقص جودة الخدمة والتعليم الطبي، لكن أنصار التعديل يتهمون الأطباء بمحاولة الحفاظ على رواتبهم ووضعهم الاجتماعي. وتقول الحكومة إنها تسعى من خلال الخطة إلى معالجة ما تصفه بأنه أقل نسبة عدد أطباء إلى عدد السكان بين الدول المتقدمة.







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