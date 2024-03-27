كورنيش نمرة 6 بالإسماعيلية متنفس الأهالى ومقصد الرياضيين.. فيديو وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى تليفزيون اليوم السابع، جولة على كورنيش نمرة 6 بمحافظة الإسماعيلية، والذى يقع بحيرة التمساح بالمحافظة، حيث يصطف الأهالى على طول الممشى السياحى بالكورنيش، يتنفسون هواء نقيًا، وبعضهم يحمل "صنارته" فى محاولة لممارسة هواية صيد السمك، أو رياضة الركض أو كرة القدم فى نهار رمضان، بينما يقصده أهالى لالتقاط الصور التذكارية.

ويزدحم كورنيش نمرة 6 بمدينة الإسماعيلية، قبل الإفطار بالأسر والعائلات لممارسة هواية شوى اللحوم فى الحدائق المفتوحة بالكورنيش، ثم الفطار فى الحدائق مستمتعين بالجو الرائع.

ويظل ممشى وكورنيش نمرة 6، بمدينة الإسماعيلية، من أهم المتنزهات لأهالى وزوار المدينة الهادئة، لروعة وجمال المكان، وكثرة المسطحات الخضراء، ويقع الكورنيش على امتداد الواجهة البحرية لبحيرة التمساح، وفى مسار مفتوح يفصل بين البحيرة والحدائق حتى يصل إلى منطقة معدية نمرة 6، التى تربط غرب القناة بشرقها، وأصبح الكورنيش الوجهة مفضلة لهواة رياضة الركض وكرة القدم ومكانًا مناسبا لقضاء أفضل الأوقات بمدينة السحر والجمال.



تدب الحياة بطريق نمرة 6 من الصباح وعلى مدار ساعات اليوم، ومع بزوغ أشعة الشمس كل يوم، يبدأ ظهور السيارات على جانبى الكورنيش ويهم أصحابها بالنزول لبدء يومهم بنشاط الرياضة والركض، ويزداد عدد المترددين ويصل المكان إلى ذروة ازدحامه مع غروب الشمس، بالإضافة إلى إنشاء هيئة قناة السويس لحمامات عامة بالحدائق وممشى نمرة 6 لزيادة الخدمات منح مزيد من الراحة بالمكان.



ممشى نمرة 6 بالإسماعيلية يجذب هواة الرياضات المختلفة، وهواة المشى فى أوقات الغروب، وفى الحدائق تجد مئات الأسر تقوم بالشوى فى أماكن مفتوحة، بالإضافة إلى وجود عربات صغيرة تصنع القهوة والمشروبات السخنة وأخرى للحلوى المثلجة ومنها سيارات للأكل.

كورنيش نمرة 6 بالإسماعيلية (1)



كورنيش نمرة 6 بالإسماعيلية (2)



كورنيش نمرة 6 بالإسماعيلية (3)



كورنيش نمرة 6 بالإسماعيلية (4)



كورنيش نمرة 6 بالإسماعيلية (5)



كورنيش نمرة 6 بالإسماعيلية (6)



كورنيش نمرة 6 بالإسماعيلية (7)



كورنيش نمرة 6 بالإسماعيلية (8)