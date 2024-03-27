اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2024 02:17 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية اقتصاد وبورصة

كم يحتاج العالم لضمان الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل اللائقة حتى 2030؟

الأربعاء، 27 مارس 2024 01:00 ص
كم يحتاج العالم لضمان الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل اللائقة حتى 2030؟ عمال
كتب عبد الحليم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تحتاج الاقتصادات النامية إلى مزيد من التمويل للحماية الاجتماعية وفرص العمل اللائق لتحقيق حصول الجميع على الخدمات الأساسية، والحد من عدم المساواة، وحماية حقوق الإنسان والرفاهية، وذلك بحسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد شمل نحو 48 اقتصادا نامينا على مستوى العالم يعانون من عدم التمكن من تمويل أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030.

وبحسب التقرير تتضمن الأرقام بيانات لـ 48 اقتصادًا ناميًا فانها تحتاج الى 5.4 دولار تريليون سنويا، وهذا يترجم إلى 1,179 دولارًا للشخص الواحد لتنفذ هذا الهدف، لافتا أن تحقيق ذلك يمثل عبئا ماليا بنسبة  17% من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي هناك فجوة تمويلية تصل لنحو 294 دولارًا مليار سنويا .
أوضح التقرير أن الدول الجزرية الصغيرة النامية الثماني التي شملتها الدراسة تعاني أكبر فجوة مقارنة بإجمالي التكاليف السنوية.







اونكتاد

الاونكتاد

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

ريبيكا جرينسبان

unctad




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة