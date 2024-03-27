كم يحتاج العالم لضمان الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل اللائقة حتى 2030؟

كتب عبد الحليم سالم

تحتاج الاقتصادات النامية إلى مزيد من التمويل للحماية الاجتماعية وفرص العمل اللائق لتحقيق حصول الجميع على الخدمات الأساسية، والحد من عدم المساواة، وحماية حقوق الإنسان والرفاهية، وذلك بحسب تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد شمل نحو 48 اقتصادا نامينا على مستوى العالم يعانون من عدم التمكن من تمويل أهداف التنمية المستدامة حتى عام 2030.

وبحسب التقرير تتضمن الأرقام بيانات لـ 48 اقتصادًا ناميًا فانها تحتاج الى 5.4 دولار تريليون سنويا، وهذا يترجم إلى 1,179 دولارًا للشخص الواحد لتنفذ هذا الهدف، لافتا أن تحقيق ذلك يمثل عبئا ماليا بنسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي هناك فجوة تمويلية تصل لنحو 294 دولارًا مليار سنويا .

أوضح التقرير أن الدول الجزرية الصغيرة النامية الثماني التي شملتها الدراسة تعاني أكبر فجوة مقارنة بإجمالي التكاليف السنوية.