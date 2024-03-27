كلب مسعور يعقر 6 أشخاص بمركز البدارى بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم بعد أن عقرهم كلب مسعور بمركز البدارى فى أسيوط، وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى.



تلقى اللواء وائل نصار مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة البدارى يفيد ورود بلاغ من مستشفى البدارى المركزى بوصول كل من " زهرة . أ . ف " 30 عاما، و"أحمد.م. ف " 7 أعوام، و"عمر. ك.ح" 7 أعوام، و"آدم.و. س " 5 أعوام، وعواطف. م . ع " 60 عاما، و"رهف. م . أ" 3 أعوام، ومصابين بجروح متفرقة بالجسم ادعاء عقر كلب، وتم تحويلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعى، وتم إخطارا مديرية الطب البيطرى للتعامل مع الكلب المسعورة، وتحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.