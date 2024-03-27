قافلة طبية مجانية للتحالف الوطنى بمركز القوصية بأسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

نظمت إحدى مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم الأربعاء، قافلة طبية متنوعة، استهدفت عدة مناطق بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط بأحد المستوصفات الطبية لتقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بأسيوط في عدد كبير من التخصصات الطبية المختلفة.

وضمت القافلة الطبية عدد كبير من التخصصات الطبية المختلفة من بينها باطنة، وأطفال، وعظام، وجلدية، ورمد، ويأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بوصول الخدمات الصحية والطبية لكافة المواطنين، والمناطق الأكثر احتياجا لتوفير الرعاية الصحية لهم.

وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من المواطنين للحصول على الخدمات الطبية والصحية التي تقدمها هذه القافلة الطبية مع صرف العلاج بالمجان، بالاضافة إلى النظارات الطبية بأسعار رمزية زهيدة، مشيدين بدور مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات الصحية ووصولها لمستحقيها.

ومن جانبه، قال خلف عمار مدير عام الوعظ والإعلام الديني والفتوي بالأزهر سابقا، إن القوافل الطبية من أفضل الخدمات التي تقدمها الدولة المصرية للمواطنين، وخاصة أنه ينتج عنها اكتشاف بعض الأمراض المبكرة، بالإضافة لاكتشاف بعض الحالات التي تحتاج لعمليات جراحية ويتم تحويلها إلي المستشفيات المركزية والجامعية لإجراء هذه العمليات، مضيفا أن حاجة الناس للعلاج والدواء أشد من حاجتهم للطعام والشراب، لذلك فهناك تكاتف شديد بين كافة مؤسسات الدولة بأشكالها المختلفة لتقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين.

ويذكر أن القافلة الطبية تستهدف عدة مناطق بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط بأحد المستوصفات الطبية بمدينة القوصية لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة بأسيوط

وتضم القافلة الطبية عدد كبير من التخصصات الطبية المختلفة من بينها باطنة ، وأطفال ، وعظام، وجلدية ورمد ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة بوصول الخدمات الصحية والطبية لكافة المواطنين ، والمناطق الأكثر احتياجا لتوفير الرعاية الصحية لهم.