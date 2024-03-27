فصائل فلسطينية تستهدف آليات عسكرية لقوات الاحتلال بالعبوات الناسفة فى جنين

كتب سمير حسنى

أعلنت فصائل فلسطينية، خوض اشتباكات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين، مؤكدة استهداف الآليات العسكرية بالعبوات الناسفة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

أعرب تور وينسلاند، منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط عن القلق البالغ إزاء التوسع المتواصل للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، موضحا أن "الرقعة الاستيطانية الآخذة في التوسع، تزيد من ترسيخ الاحتلال، وتعيق بشدة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير".

وأفاد وينسلاند بأن هدم ومصادرة المباني الفلسطينية، بما في ذلك المشاريع الإنسانية الممولة دوليا، ينطوي على انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان ويثير المخاوف بشأن خطر الترحيل القسري، داعيا حكومة إسرائيل إلى إنهاء هذه الممارسة، بما يتماشى مع التزاماتها الدولية، والسماح للمجتمعات الفلسطينية ببناء وتلبية احتياجاتها التنموية.