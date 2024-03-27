فتح قضية جنائية ضد رجل أعمال فى سان بطرسبورج لتبريره العمل الإرهابى بكروكوس

موسكو (أ ش أ)

أعلنت لجنة التحقيق الروسية فى مدينة سان بطرسبورج فتح قضية جنائية ضد رجال الأعمال نيكولاى كوناشينوك لكتابته على الانترنت منشورات تبرر الهجوم الإرهابى فى "كروكوس".

وقال بيان للجنة اليوم الأربعاء، بحسب وكالة أنباء "نوفوستي":" وجه قسم التحقيق بالمنطقة المركزية لمديرية التحقيق الرئيسية للجنة التحقيق الروسية في سان بطرسبورج تهمة ضد رجل الأعمال نيكولاي كوناشينوك، البالغ من العمر 41 عاما، بارتكاب جريمة تبرير الإرهاب بموجب الجزء 2 من المادة 205.2 من القانون الجنائي الروسي".

وأضاف البيان:" لقد نشر كوناشينوك في الفترة من 22 إلى 25 مارس الجاري في الشبكة الإلكترونية تعليقات تبرر العمل الإرهابي في قاعة الحفلات "كروكوس"، مشيرا إلى أن هيئة التحقيق تسعى لحبس المتهم في مركز اعتقال.

يُذكر أنه جرى احتجاز كوناشينوك في وقت سابق لمدة 14 يوما بسبب قيامه بأعمال شغب بسيطة. وصرحت زوجة كوناشينكو، روكسانا شاتونوفسكايا، التي ترأست سابقًا شركة "نيو هولاند"، يوم الإثنين الماضي، بأنها تركت منصب المدير العام بسبب تصريحات زوجها.