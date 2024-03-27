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على جمعة يتحدث عن التصوف مع قصواء الخلالى فى مملكة الدراويش.. إنفوجراف

الأربعاء، 27 مارس 2024 09:43 م
على جمعة يتحدث عن التصوف مع قصواء الخلالى فى مملكة الدراويش.. إنفوجراف

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رسائل مهمة بعث بها الدكتور على جمعة مفتى الديار السابق خلال استضافته ببرنامج "مملكة الدراويش" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى، على قناة الحياة والقناة الأولي ومنصة واتش ات، وتحدث عن التصوف، ونستعرض أبرز تصريحاته فى هذا الإنفوجراف.

وأوضح أن التصوف هو جزء رئيسى من الدين ويعد ثلث الدين والهدف الرئيسى له لأننا نعبد الله كأننا نراه فإن لم نكن نراه فإنه يرانا.

وأضاف أن إنكار التصوف جهل، موضحا أن الصوفية أساس من أسس الدين الذى جاء به جبريل عليه السلام ليعلمنا أمور ديننا.
 
على جمعة يتحدث عن التصوف مع قصواء الخلالى فى مملكة الدراويش
على جمعة يتحدث عن التصوف مع قصواء الخلالى فى مملكة الدراويش
 
وقال مفتى الديار السابق، إنه لا يوجد أى مظاهر للشرك فى مسجد سيدنا الحسين أو مساجد آل البيت كما يعتقد بعض الناس، متابعا أن ما يتردد من أقاويل غير ذلك نفخ فى النار بدون حق، وأن زيارة مسجد سيدنا الحسين صحيحة ولا يوجد أى مظاهر الشرك ولا يوجد سجود للقبور.

 







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