عصير الشبت مفيد للمعدة.. جربه في رمضان

كتبت مروة محمود الياس

مشروبات وعصائر الخضراوات من الخيارات الجيدة والهامة خاصة خلال الشهر الفضيل وبعد وجبة الإفطار، وذلك لتقوية الجسم وتعزيز سلامة المعدة وتحسين الطاقة والاستفادة العامة من العناصر الغذائية المستخلصة بها.

وفقا لتقرير نشر في موقع ويل اند جوود المعني بصحة الإنسان وغذائه، فإن مشروب الشبت أحد أهم المشروبات الصحية التي يمكن الاستفادة منها بشكل كبير في تعزيز صحة الأمعاء، خاصة إذا ما تناولنا كوبا صغيرا منه بعد تناول الإفطار بفترة جيدة، فيمكن الاستفادة منه في تخفيف حدة تكون الغازات الذي يزيد مع تناول الأطعمة الدسمة والوجبات الثقيلة، كذلك فهو يعزز من حالة الهضم وحركية الأمعاء ويقاوم بشكل كبير مشكلات عسر الهضم لذا فهو مفيد في هذه الأثناء بشكل كبير.

يعتبر مشروب الشبت مشروبا مغذيا للغاية فهو يعزز حركية المعدة ويعمل على تعزيز وانتظام الهضم بها، فضلا عن سرعه امتصاص الطعام بشكل جيد وسليم.

تابع التقرير موضحا أن شرب الشبت أو اضافته للطعام خاصة إلى طبق السلطة أو إلى الطعام وتزيينه به يساعد على إمداد الجسم بكم من هائل من مضادات الأكسدة الصحية التي تعمل على مقاومة الالتهابات والاضطرابات في الجسم، فضلا عن تعزيز الهضم والأمعاء وتعزيز الصحة العامة نظرا لاحتوائه على فيتامين سي الغني الذي يعزز من دفاعات الجسم ضد المرض فضلا عن فيتامين ا أيضا الهام للصحة العامة

يمكنك تناول الشبت كمشروب ولكن اذا كانت نكهته قوية يمكنك تقطيع وإضافة أوراقه إلى الطعام لإعطاء مذاقا جيدا وتحسين حالة الهضم لديك،ولا ينصح أبدا بالإسراف فيه.