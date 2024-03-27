ضبط نصف طن دقيق مدعم بدون فواتير فى حملة مكبرة بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لمتابعة حركة تداول الدقيق المدعم.

وأصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية لمتابعة حركة تداول الدقيق المدعم.

وقامت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد المشرف العام على الرقابة وأحمد حسن مفتش الرقابة بالمديرية بالاشتراك مع إدارة تموين غرب والجمرك برئاسة الأستاذ محمد عادل مدير الإدارة وإشراف الدكتورة كريمة تمساح رئيسة الرقابة بحملة تموينية على المخابز البلدية والتى أسفرت عن ضبط سيارة تابعة لأحد المتعهدين المرخص لهم بنقل الدقيق المدعم لتجميعه 10 شيكارة دقيق بلدي مدعم وزن الشيكارة 50 كجم (نصف طن دقيق مدعم) بدون فواتير المطحن الخاصة بتلك الكمية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.



