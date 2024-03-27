ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

ألقت اللإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة القبض على شخصان، لاتهامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين، وانتحال صفة موظفين.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (صاحبة شركة للإستيراد والتصدير، مقيمة بمحافظة الإسكندرية بتعرضها لواقعة نصب وإحتيال والإستيلاء على أموال منها من قبل آخرين إنتحلوا صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية تحت زعم إنهاء إجراءات تقنين وضع قطعة أرض ملكها "وضع يد" بالإسكندرية .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة، وقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى النصب والإحتيال، والإستيلاء على أموال المواطنين بطرق إحتيالية بأسلوب إنتحال صفة موظفين بإحدى الجهات الحكومية، وإيهام ضحاياهما بقدرتهما على إنهاء مصالحهم، ومن خلال ذلك تمكنا من الإستيلاء على أموال المجنى عليها تحت زعم تقنين وضع قطعة أرض ملكها بالإسكندرية والإستيلاء منها على مبلغ (3 مليون جنيه) وعقب إستلامهما المبلغ قاما بغلق هواتفهما المحمولة والهروب.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم إستهداف المتهمان بدائرة قسمى شرطة (البساتين – مدينة نصر ثالث)، حيث أمكن ضبطهما وعثر بحوزتهما على (عدد من الأجهزة اللاسلكية – 2 نموذج خاتم شعار الجمهورية "مقلدان" - كارت تصريح مقابلة خالى البيانات "مزور" – عدد من الشهادات الدراسية منسوبة لكيانات وهمية - طلبات خاصة بضحاياهم موجهة لجهات حكومية "تعيين وظائف ، تخصيص قطع أراضى" – عدد من المشغولات والسبائك الذهبية بإجمالى 651 جرام – عدد من ساعات اليد – الأجهزة المستخدمة فى عمليات التزوير - مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" – سيارة)، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بنشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.