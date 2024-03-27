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شروط وضوابط الاعتكاف فى المسجد المكى لعام 2024.. التفاصيل

الأربعاء، 27 مارس 2024 11:33 ص
شروط وضوابط الاعتكاف فى المسجد المكى لعام 2024.. التفاصيل المسجد الحرام - أرشيفية
وكالات

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أعلنت الهيئة المسؤولة عن المسجد الحرام والمسجد النبوي عن فتح باب تسجيل الاعتكاف بالمسجد الحرام خلال العشر الأواخر من رمضان المبارك.

وأشارت الهيئة المعنية بشؤون الحرمين الشريفين، إلى استقبال طلبات تسجيل الاعتكاف لرمضان 2024 بالمسجد الحرام سيكون عبر الرابط الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، ويمكن للمهتمين تقديم طلباتهم باتباع الإجراءات التالية:

وشروط الاعتكاف لعام 2024 التي حددتها الهيئة

 

ـ يُشترط أن يكون عمر المتقدم للاعتكاف لا يقل عن 18 سنة.

ـ الفترة المسموح بها للاعتكاف تبدأ من 20 رمضان 1445هـ وتستمر حتى انتهاء صلاة العشاء ليلة عيد الفطر.

ـ يتوجب على المعتكفين الالتزام بجميع القوانين والتوجيهات الخاصة بالمسجد الحرام.

 

بالنسبة لشروط اعتكاف المرأة:

يجب أن تكون المتقدمة لحجز الاعتكاف مسلمة.
أن تكون المتقدمة حاملة للهوية أو تحمل إقامة.
أن لا يقل عمر المتقدمة عن 18 عام.
أن تتمتع المقدمة بصحة جيدة تجعلها قادرة على أداء العبادات.
التزام المتقدمة بالقواعد العامة الصحية والوقائية التي تم الإعلان عنها من قبل الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.
عدم إقامة اي دروس أو ندوات داخل المسجد.
ممنوع اصطحاب الأطفال.
ممنوع تعليق الملابس في المدرجات.

وأعلنت بوابة الحرمين الشريفين عبر موقعها الإلكتروني مجموعة من الضوابط والإرشادات الهامة لضمان تنظيم سليم لفترة الاعتكاف، وتشمل هذه الضوابط:

يُطلب من المعتكفين استخدام أبواب محددة لإدخال أمتعتهم، وهي الأبواب رقم 59، 75، و81، الواقعة في الجهات الشمالية والجنوبية من المسجد.

يجب الامتناع عن جلب الأطعمة، والاقتصار على الأغراض الشخصية المسموح بها فقط داخل مناطق الاعتكاف، وتشمل:

سجادة صلاة فردية، غطاء خفيف فردي، مخدة، وقطعتين من إحرام.

يُحظر الاعتكاف في قبو المسعى لمنع التأثير على تدفق الطائفين.







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شؤون الحرمين

رابط تسجيل الاعتكاف في المسجد الحرام 2024

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