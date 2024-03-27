اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مارس 2024 02:01 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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سلطات سنغافورة تعلن توجيه الاتهام لشخص هدد بتنفيذ تفجيرات

الأربعاء، 27 مارس 2024 01:00 ص
سلطات سنغافورة تعلن توجيه الاتهام لشخص هدد بتنفيذ تفجيرات سنغافورة
ا ش ا

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أعلنت السلطات في سنغافورة توجيه التهم لشخص أرسل تهديدات بتنفيذ تفجيرات لأشخاص بينهم شخصية بارزة في تايوان.


وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، الثلاثاء، أن السلطات أودعت المتهم بمستشفى الصحة النفسية، حيث يواجه أربع تهم متعلقة بإرسال معلومات مزيفة وضارة، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تفيد بأنه لم تتوفر له النية أو الوسائل لتنفيذ تهديداته.


واستخدم المتهم موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لإرسال تهديدات متكررة بتفجير منازل وسيارات المستهدفين.. ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 9 أبريل المقبل، وفي حال إدانته سيواجه الحبس لسبع سنوات أوغرامة تصل إلى 38 ألف دولار أمريكي أو كليهما.







سنغافورة

تايوان

تهديات بالتفجير فى تايوان




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