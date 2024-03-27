روسيا: 95 شخصا مازالوا مفقودين منذ هجوم كروكس الإرهابى

وكالات

ذكر موقع "بازا" الإخباري الروسي، الأربعاء، أن 95 شخصاً ما زالوا مفقودين بعد الهجوم الذي وقع الأسبوع الماضي قرب العاصمة موسكو، حين أطلق مسلحون النار على رواد حفل موسيقي، وأضرموا النار في قاعة "كروكوس سيتي هول".

وأوضح الموقع أن "نحو 95 شخصاً ظهروا على قوائم جمعتها خدمات الطوارئ بناءً على مناشدات من أشخاص بشأن أقاربهم المفقودين".

وأضاف "بازا": "تشمل هذه القوائم أشخاصاً لم يتمكن أقاربهم من معرفة مصيرهم منذ الهجوم الإرهابي، لكنهم ليسوا على قوائم المصابين والضحايا... مات بعض هؤلاء الأشخاص، لكن لم يتم تحديد هويتهم بعد".

وأودى الهجوم على "كروكوس سيتي هول"، والذي تبناه تنظيم "داعش خراسان"، بحياة أكثر من 143 شخصاً.