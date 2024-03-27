روسيا: تعليق الغرب تمويل وكالة الأونروا ابتزاز وتسييس للقضايا الإنسانية

جنيف (أ ش أ)

وصفت روسيا إعلان بعض الدول الغربية ومن بينها الولايات المتحدة تعليق تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بأنه ابتزاز وتسييس للقضايا الإنسانية.

وقالت عضو الوفد الروسى للدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أولجا فورونتسوفا -في كلمة ألقتها خلال الجلسة- "إننا نعتبر إعلان مجموعة الدول التي تقودها الولايات المتحدة بشأن تعليق تمويل الأونروا بمثابة عمل من أعمال الابتزاز من قبل المانحين وتسييس للقضايا الإنسانية"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم الأربعاء.

وأضافت فورونتسوفا "تعتقد روسيا أن شكوك إسرائيل بشأن بعض موظفي وكالة الأمم المتحدة لا ينبغي استخدامها كذريعة للعقاب الجماعي لملايين الفلسطينيين".

وأكدت الدبلوماسية الروسية مجددا "ضرورة إنهاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الفلسطينيين ووضع الجهود المبذولة لحل الصراع على المسار السياسي"، وأضافت "ومع ذلك فإننا نرحب بتبني مجلس الأمن الدولي لقرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار حتى نهاية شهر رمضان".

يُشار إلى أنه في أواخر يناير الماضي أعلن عدد من الدول من بينها بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة تعليق تمويل الأونروا بسبب الاشتباه في علاقاتها بحركة حماس الفلسطينية.

تنعقد الدورة الخامسة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 26 فبراير إلى 5 أبريل، ورغم أن روسيا ليست عضوا في المجلس إلا أنها تشارك بنشاط في اجتماعاته.