روسيا: تدمير 210 طائرات مسيرة و21 قذيفة صاروخية أوكرانية خلال 24 ساعة

موسكو (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تدمير 210 طائرة مسيرة أوكرانية و21 قذيفة صاروخية لراجمات هيمارس وفامبير خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان اليوم الأربعاء، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال الــ 24 ساعة الماضية 210 طائرة مسيرة أوكرانية و21 قذيفة صاروخية أطلقت من أنظمة الإطلاق الصاروخية المتعددة من طراز هيمارس وفامبير.

وأشار البيان إلى أنه على مدار الـ 24 ساعة الماضية، قصف الطيران العملياتى التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مواقع تجميع وتخزين الطائرات المسيرة وتجمعات أفراد ومعدات القوات الأوكرانية في 136 منطقة.

وأضاف البيان لقد سيطرت القوات الروسية على مواقع متقدمة على جبهات دونيتسك، حيث بلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 220 عسكريا ودبابتين، منوها بأن المعارك المضادة للبطاريات أدت إلى تدمير مدفع ذاتي الحركة من طراز إم 109 أمريكى الصنع ومدفع هاوتزر طراز إم 198 أمريكى الصنع أيضاً ومنصة مدفعية ذاتية الحركة طراز "بى. زيد. إتش 2000 ألمانية الصنع وتدمير مخزن للذخائر المدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية.