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رمضان فى النوبة أحلى.. لـمة الإفطار الجماعى لأهالى جزيرة هيسا.. صور

الأربعاء، 27 مارس 2024 08:00 ص
رمضان فى النوبة أحلى.. لـمة الإفطار الجماعى لأهالى جزيرة هيسا.. صور بيوت النوبة
أسوان – عبد الله صلاح

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يقدم "اليوم السابع" صورًا لتجمع أهل النوبة فى منتصف شهر رمضان لتناول الإفطار وإحياء عادات وتقاليد مجتمعية قديمة اعتادوا عليها منذ زمن، وسط أحضان الطبيعة مشهد بديع مطل على النيل، تقع عليه جزيرة هيسا النوبية جنوب السد العالى بمدينة أسوان.

ويحرص أبناء جزيرة هيسا إحدى الجزر النوبية على الموروثات الشعبية التى تناقلها الأجيال جيلًا بعد جيل ويعيش سكانها فى أجواء من الألفة بين بعضهم البعض.

وسارع أبناء النوبة إلى تعليق زينة رمضان فى الشوارع وبعضهم علق الفوانيس أمام المنزل، ابتهاجًا بالشهر الكريم، وفى ليلة الخامس عشر من شهر رمضان، بدأت الخطوات تتسارع إلى منزل عائلة "مُركب" من أشهر العائلات بالجزيرة لتساعد وتجهز للإفطار السنوى فى رمضان والذى يجمع أهل الجزيرة على مائدة واحدة فى مكان واحد، كما يقبل أبناء النوبة وضيوفهم من شتى أنحاء محافظة أسوان فى تلك الليلة لحضور الإفطار الجماعى.

استقبال-الوافدين-للجزيرة
استقبال-الوافدين-للجزيرة

 

أطفال-النوبة
أطفال-النوبة

 

الأطباق
الأطباق

 

البيوت-النوبية
البيوت-النوبية

 

الجبال
الجبال

 

السيدات-والرجال-يجهزن-الإفطار
السيدات-والرجال-يجهزن-الإفطار

 

السيدات-يشاركن-فى-تجهيز-الطعام
السيدات-يشاركن-فى-تجهيز-الطعام

 

الصلاة-فى-الجزيرة
الصلاة-فى-الجزيرة

 

الصوانى_1
الصوانى_1

 

أهالى-هيسا-يشاركون-فى-إعداد-الإفطار-الجماعى
أهالى-هيسا-يشاركون-فى-إعداد-الإفطار-الجماعى

 

تجهيز-الإفطار
تجهيز-الإفطار

 

تجهيز-العصائر_1
تجهيز-العصائر_1

 

تجهيز-الماء-للإفطار
تجهيز-الماء-للإفطار

 

تجهيز-المكان_1
تجهيز-المكان_1

 

تقطيع-السلطة_2
تقطيع-السلطة_2

 

جزيرة-هيسا
جزيرة-هيسا
 
سيدة-نوبية
سيدة-نوبية

 

صوانى-الطعام_3
صوانى-الطعام_3

 

عيش-الفتة
عيش-الفتة

 

فرش-الفروش-بالجزيرة
فرش-الفروش-بالجزيرة

 

لمة-أهل-النوبة
لمة-أهل-النوبة

 







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