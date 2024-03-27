رئيس موريتانيا يهنئ هاتفيا الرئيس السنغالى المنتخب بعد فوزه بالانتخابات

أ ش أ

هنأ الرئيس الموريتانى محمد ولد الشيخ الغزوانى الرئيس السنغالى المنتخب بشير فاى، فى اتصال هاتفى جرى بينهما اليوم.



وذكرت الرئاسة الموريتانى أن الغزوانى جدد - للرئيس السنغالى المنتخب باشيرو فاى - التهنئة على الثقة الكبيرة التى منحه إياها الشعب السنغالى، ونقل إليه كذلك التهنئة باسم الاتحاد الإفريقى.



كما عبر عن جو الهدوء والمسئولية، الذى طبع هذه الانتخابات، مشيدا بـ "نضج" الشعب السينغالي، وعراقة تجربته الديموقراطية.



وأضافت أن الرئيس السنغالى المنتخب، شكر نظيره الموريتانى على التهنئة، مشيدا بعمق علاقات التعاون بين البلدين وبقوة أواصر الأخوة والصداقة، التى تجمع الشعبين الشقيقين.



وفى ختام الاتصال الهاتفي، أكد الرئيسان حرصهما على تعزيز هذه العلاقات خدمة لمصالح البلدين.