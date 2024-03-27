رئيس مجموعة فرايداى: ننافس بـ 30 صنفا فى الآيس كريم ونصدر لأفريقيا.. فيديو

‏أكد المحاسب محمد جمعة، رئيس مجموعة فريداى للصناعات الغذائية، أن الشركة تنافس فى السوق المحلى بنحو 30 صنفا من منتجات الأيس كريم التى تتراوح أسعارها بين 3 إلى 10 جنيهات وتستهدف طبقات معينة، بالإضافة إلى سعى الشركة خلال الفترة المقبلة إلى تصنيع منتجات بقيمة أعلى لاستهداف فئة أعلى.

وأشار محمد جمعة إلى أن الشركة تركز خلال الفترة الحالية على التصدير إلى أفريقيا، بهدف زيادة صادراتها إلى عدد من الدول، خلال المرحلة المقبلة في إطار توجه الدولة لزيادة الصادرات من مصانع السركة الموجودة في المنطقة الصناعية الثالثة في العاشر من رمضان، ولا سيما في ظل البدء في تدشين مصنع جديد وتشغيل عدد من خطوط الإنتاج لزيادة الطاقة الإنتاجية.

‏أكد أن مجموعة فريداي تعمل في مجال الآيس كريم منذ عام 1970 وبدأت بمنطقة تمي الأمديد بالمنصورة، ثم توسعت بعد ذلك في العاشر من رمضان وتدشين أضخم مصنع في الشرق الأوسط وأفريقيا للايس كريم وفيه أحدث الماكينات في العالم، وهو ما يساهم في توفر العمالة في عملية التعبئة والنقل خاصة أن عملية التصنيع تتم آليا دون تدخل بشري.

وأشار إلى أن المصنع الجديد يستوعب مئات العمال وهذا دور تقوم به الشركة، بالإضافة إلى دورها المجتمعي سواء في العاشر من رمضان والقاهرة وفي منطقة تمي الأمديد بالإضافة إلى بعض محافظات الصعيد.































































































































































