رئيس جامعة بنها: خطة لصيانة كافة المرافق ورفع كفاءة المنشآت بالجامعة

القليوبية - إبراهيم سالم

أكد الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، على أن الجامعة تسعى إلى تحسين مستوى خدمات الصيانة فى كافة المرافق ورفع كفاءة المنشأت والبنية الأساسية والمدن الجامعية فى إطار خطة الجامعة لتطوير منشأتها وتحديثها بصورة تعكس واقع الجامعة واهتمامها بموظيفها وطلابها، ومن أجل الحفاظ على استمرار وجاهزية جميع مرافق الجامعة لتسهيل عملها الأكاديمي والإداري.

جاء ذلك خلال ترأسه لجنة المنشآت الجامعية بحضور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأمين عام الجامعة، والمستشار الهندسى لرئيس الجامعة، ومنسق عام الجودة الإدارية، وأمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ومدير الادارة الهندسية، والتخطيط، والأمن الإداري.

واستعرض رئيس الجامعة، نسب الإنجاز فى المشاريع القائمة مع ضرورة الالتزام بالشروط والمواصفات والضوابط المحددة في الاتفاقيات المبرمة بين الجامعة والشركات عند تنفيذ أعمال الصيانة بما يحفظ حقوق الجامعة ويؤدي إلى أفضل النتائج.