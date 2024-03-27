رئيس "الوطنية للانتخابات" يشيد بدور البريد فى إتمام العملية الانتخابية

كتبت هبة السيد

تقدم المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، نيابة عن المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات؛ بالشكر إلى الهيئة القومية للبريد تحت قيادة الدكتور شريف فاروق "رئيس الهيئة"، على التعاون غير المحدود الذي قدمته الهيئة في إتمام العملية الانتخابية؛ والذي ساهم بشكل كبير في ظهورها بهذا الشكل المشرف.

وقال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات: إن البروتوكول الذي وقعته الهيئة الوطنية للانتخابات مع الهيئة القومية للبريد، كان له الأثر البالغ في إتمام العملية الانتخابية على أكمل وجه، موضحًا أن اختيار الهيئة القومية للبريد لنقل كافة مستلزمات العملية الانتخابية جاء نظرًا لامتلاكها أسطول نقل لوجستي مجهز على أعلى مستوى بأحدث الأنظمة والوسائل التكنولوجية، ومزود بأجهزة تتبع لمتابعة خطوط السير على مدار الساعة، وهو ما ساعد الهيئة الوطنية للانتخابات على نقل كافة اللوجستيات المطلوبة على مستوى الجمهورية في أقل وقت وبالسرعة والكفاءة المطلوبة.

وقال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: إن اختيار هيئة البريد لنقل مستلزمات العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية يؤكد الثقة الكبيرة التي تتمتع بها الهيئة لدى مؤسسات الدولة والتزامها وقدرتها على إتمام جميع العمليات اللوجستية بكل كفاءة بالاعتماد على الإمكانات الهائلة التي تمتلكها، والمتمثلة في البنية التحتية وإدارتها لأكبر أسطول نقل في مصر، الأمر الذي ساهم في انتظام سير العملة الانتخابية وظهورها بهذا الشكل المشرف.

كما وجه الشكر إلى جميع العاملين بالهيئة على ما قدموه من مجهودات وتفانيهم في العمل وإنجازه بالجودة والدقة المطلوبة، مؤكدًا على حرص البريد المصري على فتح آفاق التعاون مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات بما يتيح تقديم خدمات متميزة للمواطنين.