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رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداسًا بكنيسة الصم بمصر القديمة

الأربعاء، 27 مارس 2024 10:41 ص
رئيس الكنيسة الأسقفية يترأس قداسًا بكنيسة الصم بمصر القديمة رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية
كتب: محمد الأحمدى

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ترأس الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، صلوات القداس الإلهي في كنيسة يسوع نور العالم الأسقفية للصم بمصر القديمة، حيث قام بخدمة تثبيت ثمانية أعضاء جُدد من رعايا الكنيسة، وذلك بحضور القس كليمنت راعى كنيسة الصم الأسقفية.

تحدث رئيس الأساقفة في كلمتهِ عن التجارب التى مر بها السيد المسيح، حيث نتعلم منها ونتمثل بخطاه فى حياتنا دائمًا، مؤكدًا على أهمية الانتباه للتجارب التي نمر بها لأنها تساعدنا للتقرب من السيد المسيح.

واحتفلت الكنيسة بعيد الأم فى نهاية الخدمة، حيث تم توزيع هدايا على الأمهات تقديرًا لدورهن العظيم في تربية الأبناء وخدمتهم بالكنيسة.

جانب من القداس
جانب من القداس

 

كنيسة الصم
كنيسة الصم

 

قداس بكنيسة الصم
قداس بكنيسة الصم

 







الكنيسه الاسقفيه

كنيسه الصم

كنيسه الصم الاسقفيه



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