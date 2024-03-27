خالد الجمل: الشيخ على جمعة تطرق لـ4 قضايا مهمة ببرنامجه نور الدين

كتب لؤى على

قال الشيخ خالد الجمل الداعية الإسلامى والخطيب بوزارة الأوقاف، إن فكرة برنامج نور الدين للدكتور على جمعة، والذى يذاع على قنوات المتحدة، فكرة رائعة خصوصا أنه من كبار العلماء في الدعوة، وفكرة البرنامج والطرح فى وقتها تماماً، مضيفا أن الحلقة أمس أكدت على عدد من الأمور الهامة.

وتعليقا علي الحلقة السادسة عشرة من برنامج نور الدين لمولانا الدكتور علي جمعة أقول:

1- سؤال (لماذا حديث لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها أليس في هذا تقليل من المرأة؟)

- احسن الاستاذ الدكتور علي جمعة بأن بين ووضح معني ودلالة هذا الحديث، حيث حكي أن الأمر له سياق ومناسبة قيل بسببها هذا الحديث حيث كانت النساء تشكوا لرسول الله سوء معاملة أزواجهن فنهي رسول الله الرجال عن سوء المعاملة وقال أحاديث كثيرة فيها حماية للمرأة ودعما لها ولحقوقها.. فيبدو أن النساء قد انقلبت علي هذا وبدأت كثير من هن عدم تقدير مايفعله الرجال من جهد .. فامتنعن عن ارضاع الاولاد وعن أعمال البيت .. فجمع رسول الله النساء وقال لهم هذا الحديث تعليما لهن حتي يعلمن جيدا قدر رجالها وما يبذلوه من جهد. فالسنه المطهرة ملئي بالأحاديث المتنوعة تارة تنصح الرجال وزارة تنصح النساء لتحقيق التوازن المجتمعي المطلوب.

2- سؤال (هل النساء ناقصات عقل ودين فعلا؟)

- شرح فضيلته مقصود الحديث حيث وضح أن هذا الحديث مقصود منه بيان التخفيف علي النساء في فعل عبادات الصيام والصلاة لاشتراط الطهارة فيهما وهو ماقد لا يحصل للمرأة في بعض ايام الشهر ويمكن لأكثر من ذلك .. كما أن الله خفف عنها مسؤولية الشهادة المنفردة وتحمل مسؤوليتها وحدها ... فكان رسول الله يمازح النساء في حديثه ويقول هذا الحديث

3- سؤال (لماذا يأخذ الرجل أكثر من المرأة في الميراث؟)

- رد فضيلته علي هذا السؤال ردا قاطعا مفحما لكل من يدعي أن الاسلام ظلم المرأة في الميراث ... فقال فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة ان هذا ليس صوابا ... ووضح فضيلته الإجابة بذكرة أمثلة للميراث يكون فيها نصيب البنت أكبر من ميراث الرجل علي عكس ما قد يتوهمه بعض الناس .. وذلك ببساطة لأن الذكر مأمور في الإسلام أن ينفق علي كل من في ذمته ورقبته من النساء أو الأطفال لذلك فهذا ما سيعينه علي أداء واجب نفقته هذه.

4- سؤال (هل المرأة أقل من الرجل ؟)

- وضح فضيلة الشيخ الدكتور علي جمعة ما قد يجهله كثير من الناس .. وهو ان الإسلام جعل الرجل والمرأة متساويان في الحقوق والواجبات كل علي حسب خلقته ودوره حيث قال (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف) ... وأحسن فضيلته عندما قال أن من ينسب المعصية الي حواء فقط في اخراجهما من الجنة هو مخطئ فهو مجرد موروث ثقافي خاطئ ..لان القران يقول (فوسوس لهما الشيطان ) فكلاهما وسوس له الشيطان آدم وحواء أيضا.