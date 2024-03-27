سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون السابع اليوم الأربعاء بثا مباشرا من محافظة سوهاج حول حالة الطقس بعنوان" حالة الطقس فى سوهاج.. أجواء دافئة وشمس ساطعة واختفاء الشبورة.. بث مباشر" حيث تناول البث ارتفاع ملحوظا في درجات الحرارة، بالإضافة إلى إختفاء الشبورة المائية على الطرق الزراعية والصحراوية حتى القريبة من المسطحات المائية وبلغت درجة الحرارة في سوهاج اليوم 32 درجة.

هذا وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء وفي الصباح الباكر.

كما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 18، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 17، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 20.