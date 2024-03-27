اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 27 مارس 2024 11:56 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

جيش الاحتلال: 18 قتيلا بنيران حزب الله منذ بدء الحرب منهم 11 عسكريا

الأربعاء، 27 مارس 2024 10:07 ص
جيش الاحتلال: 18 قتيلا بنيران حزب الله منذ بدء الحرب منهم 11 عسكريا جيش الاحتلال - ارشيفية
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أفاد جيش الاحتلال، فى بيان له قبل قليل، عن سقوط 18 قتيلا بنيران حزب الله اللبناني فى الشمال، وذلك منذ بدء الحرب، منهم 11 عسكريا، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.
 







الاحتلال

جيش الاحتلال

قوات الاحتلال

حزب الله

حزب الله اللبناني




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة