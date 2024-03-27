جيش الاحتلال: 18 قتيلا بنيران حزب الله منذ بدء الحرب منهم 11 عسكريا

أفاد جيش الاحتلال، فى بيان له قبل قليل، عن سقوط 18 قتيلا بنيران حزب الله اللبناني فى الشمال، وذلك منذ بدء الحرب، منهم 11 عسكريا، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.
جيش الاحتلال: 18 قتيلا بنيران حزب الله منذ بدء الحرب منهم 11 عسكرياالأربعاء، 27 مارس 2024 10:07 ص
جيش الاحتلال - ارشيفية
كتب محمد عبد المجيد
أفاد جيش الاحتلال، فى بيان له قبل قليل، عن سقوط 18 قتيلا بنيران حزب الله اللبناني فى الشمال، وذلك منذ بدء الحرب، منهم 11 عسكريا، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.
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أفاد جيش الاحتلال، فى بيان له قبل قليل، عن سقوط 18 قتيلا بنيران حزب الله اللبناني فى الشمال، وذلك منذ بدء الحرب، منهم 11 عسكريا، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل لها.
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