جواتيمالا تعلن مصرع اثنين من رعاياها فى حادث انهيار جسر بولاية أمريكية

جواتيمالا سيتى (أ ش أ)

أعلنت وزارة الخارجية فى جواتيمالا، مصرع اثنين من رعاياها فى حادث انهيار جسر رئيسى فى مدينة بالتيمور بولاية ميريلاند الأمريكية بعد أن اصطدمت به سفينة ضخمة.

وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، أن اثنين من عمال البناء الذين لقوا حتفهم فى الحادث يحملون الجنسية الجواتيمالية.

وكانت سلطات بالتيمور قد أعلنت تعليق عمليات البحث عن 6 أشخاص فقد أثرهم عقب انهيار جسر "فرانسيس سكوت كي"، ولفتت إلى أنهم باتوا الآن في عداد القتلى.

وكانت سفينة شحن ضخمة تحمل علم سنغافورة قد اصطدمت أمس بالجسر، الذي يبلغ طوله 1.6 ميلا، مما ألحق أضرارا جسمية بالجسر، وتسبب في انهياره.