جامعة الزقازيق تستقبل المستشار الثقافى والتعليمى للسفارة التركية

الشرقية - حمدى عبد العظيم



استقبل اليوم الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق ، الدكتور إبراهيم أصلان المستشار الثقافي والتعليمي للسفارة التركية بمصر يرافقه أعضاء وقف" محمود هدائي" الخيرى التركي التابع للأمم المتحدة ، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين .



بحضور الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفى أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، والدكتور محمود العدل أستاذ الدراسات التركية بكلية الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق ، والدكتور محمد نبيه مدير إدارة الوافدين.



فى بداية اللقاء أعرب الدكتور خالد الدرندلي عن سعادته البالغة بزيارة المستشار الثقافي والتعليمي التركي والوفد المرافق له للجامعة ، مثمناً الجهود المبذولة لتوطيد العلاقات التي تجمع مصر وتركيا ، والتي تؤكد قيم التآخي بين البلدين، مؤكداً حرص الجامعة على دعم أوجه التعاون المختلفة على كافة المستويات والمجالات العلمية والبحثية والمجتمعية ، كما أشار سيادته إلى أهمية التعاون المشترك لتبادل الخبرات بين الجانبين، والتبادل الطلابي، وحرص الجامعة واهتمامها بكافة الطلاب الوافدين ، وتوفير سبل الرعاية الكاملة لهم.



وفى السياق ذاته قام الوفد بالتعريف بأهداف الوقف الخيرى التركى والتى تمثلت في تقديم المساعدات الإنسانية والدعم التعليمي من إنشاء منشأت تعليمية فى 40 دولة مختلفة بينهم 14 دولة أفريقية، إضافةً إلى إنشاء مدارس وكورسات وأندية للشباب، هذا وقد أوضح الوفد سبب اختيارهم لزيارة جمهورية مصر العربية والجامعات المصرية وبالتحديد جامعة الزقازيق لإتمام أنشطة الوقف الخيرى بها، والذى يرجع إلى دور مصر المحوري فى دعم القضية الفلسطينية، وكذلك احتضان جامعة الزقازيق لأعدادٍ كبيرة من الطلاب الفلسطينيين.



كما تم استعراض أهداف الزيارة والتى تمثلت فى التطلع لتوقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين لدعم الطلاب الفلسطينيين الدارسين في الجامعة من أجل توفير المناخ التعليمى والنفسي الملائم لهم والذى سيبدأ بدفع الرسوم الدراسية ورسوم الإقامة بشكل دورى ، وكذلك تقديم أوجه الدعم لمن فقدوا ذويهم.



وفى سياق متصل، قام الوفد بالتطرق إلى عددٍ من الملفات التى من شأنها تنمية العلاقات الثقافية بين الجامعات المصرية والتركية والتى يتم العمل على تطويرها بجميع الجامعات المصرية، وكذلك دعم الخبرات الثقافية والتى يقدمها مركز" تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها" بهدف تزويد الوافدين بالخبرات والمعرفة والثقافة المصرية.



وخلال الزيارة، أعرب الوفد عن سعادته بزيارة جامعة الزقازيق ، مقدماً الشكر لرئيس الجامعة على حفاوة الترحيب والاستقبال ، مؤكداً على تكرار الزيارة واستمرار التعاون بين الجانبين لتبادل الخبرات العلمية والأكاديمية والاستفادة القصوى من إمكانات وقدرات الجامعة فى مجالات البحث العلمي، متمنين للجامعة ومنتسبيها المزيد من التقدم والازدهار .



وفى ختام الزيارة قام الدكتور خالد الدرندلى بتقديم الدروع التذكارية للوفد التركى تقديراً لجهودهم المجتمعية والإنسانية، كما أهدى الوفد التركي رئيس الجامعة كتيب يحمل زخارف لعددٍ من الآثار الإسلامية التركية المتميزة والعريقة تعبيراً عن محبتهم وسعادتهم بالزيارة.