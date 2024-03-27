توزيع درجات تقييم طلبة الرابع والخامس والسادس بالترم الثانى.. تفاصيل

كتب محمود طه حسين

أكدت المدارس على أهمية حضور الطلاب لتقييمات شهر مارس الجارى، موضحة أن توزيع درجات تقييم الطلبة فى الرابع والخامس والسادس الابتدائي بالفصل الدراسي الثاني كالتالى: 15 درجة لامتحان شهر فبراير الماضى و15 درجة لامتحان مارس والذى يؤديه الطلاب حاليا فى المدارس بمعدل حصة دراسية للمادة الواحدة، إضافة إلى 35 درجة للمهام الأدائية و5 درجات للمواظبة والسلوك و30 درجة لامتحان نهاية العام الدراسى بحيث يكون مجموع درجات تقييمات الفصل الدراسي الثاني 100 درجة.

كانت المدارس، وجهت أولياء أمور طلاب النقل بضرورة حضور ابنائهم الطلبة إلى المدارس لأداء امتحانات شهر مارس، حيث حذرت المدارس من غياب التلاميذ عن تقييمات شهر مارس والتى انطلقت خلال الأسبوع الجاري حسب جداول الامتحانات التى اتاحتها المدارس، مشددة على أن من يتغيب عن التقييما يتحمل مسئولية نفسه وسوف يحرم من درجة الامتحان والتى تضاف إلى مجموع درجات الطالب بنهاية العام الدراسى.

وطالبت المدارس بضرورة الالتزام بالحضور لأداء الامتحانات فى مواعيدها لانه لا يوجد إعادة للتقييمات .