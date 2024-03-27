تنفيذ 12487 مشروعًا بتمويل مليار و934 مليون جنيه ضمن برنامج "مشروعك"

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والممنوحة من قبل برنامج "مشروعك" بنطاق المحافظة بلغت حتى الآن مايقرب من مليار و934 مليونا و23 ألف جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بجميع مراكز وقرى المحافظة ويأتى هذا تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة العمل الحر حيث تساهم تلك المشروعات فى رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة، فضلاً عن التأكيد على جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ... جاء ذلك بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه علي عبدالله مدير إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بشأن نشاط الإدارة خلال الفترة الماضية.

وأكد محافظ أسيوط، أن برنامج "مشروعك" عزز وبشكل ملموس جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات فضلًا عن التأكيد على دعم جهود الدولة المصرية فى الاتجاه نحو الإنتاج لافتًا إلى أن المشروعات التى تم تنفيذها فى إطار برنامج مشروعك بنطاق المحافظة بلغت 12487 مشروع إنتاجى وخدمى واستثمارى وفر الالاف من فرص العمل لأبناء أسيوط مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية للمبادرة، وتقديمه كافة أوجه الدعم للتوسع فى إقامة العديد من المشروعات من خلال برنامج مشروعك لما يمثله من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات.



ووجه المحافظ، بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة وذلك من خلال توفير جميع التسهيلات اللازمة للمتقدمين الراغبين فى الحصول على قروض لمشروعاتهم وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم وتكثيف حملات التوعية لتعريف الشباب بكيفية التقديم على المبادرة من خلال المقرات الخاصة بمبادرة "مشروعك" وتوفير التدريب الفنى والإدارى لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج وذلك ضمن جهود الدولة فى توفير حياة كريمة للمواطنين.



من جانبه أكد على عبدالله مدير إدارة المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" أن المراكز المتميزة فى تنفيذ البرنامج بنطاق أسيوط تضمنت مركز منفلوط بواقع 1917 مشروع يليه مركز القوصية بمعدل 1665 مشروع ومركز أبوتيج بمعدل 1536 مشروع وديروط بواقع 1225 مشروع وأبنوب 1140 مشروع وصدفا 1032 مشروع لافتا إلى توجيهات محافظة أسيوط بتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام فى الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.



يذكر أن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" يهدف إلى إقامة العديد من المشروعات بكافة المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها ويتميز بمساعدة المتقدمين على تقنين أوضاعهم ومتابعة المشروع مع البنك أثناء فترة التمويل ومحاولة حل أى معوقات تواجه المشروع المتقدم.